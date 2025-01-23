Заявления Трампа о мире в Украине — закончится ли война, что думают во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Фото: REUTERS

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года вопрос мира и завершения войны стал центральным для украинцев и международного сообщества. Однако недавние заявления нынешнего президента США Дональда Трампа вызвали множество обсуждений. Политик утверждает, что он как президент сможет прекратить войну в Украине по крайней мере "за 100 дней".

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, сможет ли, по их мнению, Дональд Трамп остановить войну в Украине за 100 дней.

Читайте также:

Остановит ли Трамп войну в Украине

Большинство опрошенных относятся к таким обещаниям Трампа со скептицизмом. Украинцы убеждены — если бы он хотел закончить войну в Украине, то давно бы закончил. А так, переговоры с Россией возможны лишь через многочисленные попытки дипломатии.

"Думаю, что нет. В войне виноват не Трамп, а Путин, и остановить войну может только Путин. А все остальные могут только прилагать усилия, чтобы ее прекратить", — говорит женщина.

"Все много обещают, но что делают? Лидеры со всего мира же видят, что в Украине делается? Они якобы помогают, но ничего не делают. А в Украине происходит геноцид нации", — отмечает львовянка.

"Думаю, Трамп сможет остановить войну, но если захочет", — добавляет девушка.

"Что-то мне не очень в это верится. Он уже президент США и уже мог это сделать, но ему, скорее всего, это невыгодно", — делится мыслями женщина.

Напомним, мы ранее писали, что Трамп сделал заявление о переговорах с Путиным на инаугурации.

Мы также писали, что Дональд Трамп помог снять фильм об Одессе.