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Обещания Трампа — закончится ли война в Украине через три месяца

23 января 2025 06:40
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Заявления Трампа о мире в Украине — закончится ли война, что думают во Львове
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Фото: REUTERS
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года вопрос мира и завершения войны стал центральным для украинцев и международного сообщества. Однако недавние заявления нынешнего президента США Дональда Трампа вызвали множество обсуждений. Политик утверждает, что он как президент сможет прекратить войну в Украине по крайней мере "за 100 дней".

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, сможет ли, по их мнению, Дональд Трамп остановить войну в Украине за 100 дней.

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Большинство опрошенных относятся к таким обещаниям Трампа со скептицизмом. Украинцы убеждены — если бы он хотел закончить войну в Украине, то давно бы закончил. А так, переговоры с Россией возможны лишь через многочисленные попытки дипломатии.

"Думаю, что нет. В войне виноват не Трамп, а Путин, и остановить войну может только Путин. А все остальные могут только прилагать усилия, чтобы ее прекратить", — говорит женщина.

"Все много обещают, но что делают? Лидеры со всего мира же видят, что в Украине делается? Они якобы помогают, но ничего не делают. А в Украине происходит геноцид нации", — отмечает львовянка.

"Думаю, Трамп сможет остановить войну, но если захочет", — добавляет девушка.

"Что-то мне не очень в это верится. Он уже президент США и уже мог это сделать, но ему, скорее всего, это невыгодно", — делится мыслями женщина.

Напомним, мы ранее писали, что Трамп сделал заявление о переговорах с Путиным на инаугурации.

Мы также писали, что Дональд Трамп помог снять фильм об Одессе.

украинцы Львов Дональд Трамп опрос война в Украине победа

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09:01 Экс-глава МИД Литвы одобрил позицию Трампа в отношении Путина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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