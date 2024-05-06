Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Обіцяв ухилянту допомогти перетнути кордон за гроші — у Львові судили шахрая arrow

Обіцяв ухилянту допомогти перетнути кордон за гроші — у Львові судили шахрая

6 травня 2024 17:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Обіцяв ухилянту допомогти перетнути кордон за гроші — у Львові судили шахрая
Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові судили чоловіка, який обіцяв військовозобов'язаному допомогти незаконно перетнути кордон України. Однак він не мав такої можливості й хотів надурити чоловіка, а за "послуги" просив 4500 доларів.

Про це пише ZAXID.NET в понеділок, 6 травня.

Читайте також:

Обіцяв за гроші допомогти виїхати за кордон

У лютому чоловік пообіцяв військовозобов'язаному, що за 4500 доларів може допомогти йому втекти з країни. Для цього зловмисник нібито мав внести дані про нього в систему "Шлях" і надати довіреність на право керування автомобілем Renault Trafic.

Він встиг отримати аванс від чоловіка в розмірі 500 доларів, а в березні повідомив про нібито готові документи. Також чоловік вказав пункти пропуску, через які той може виїхати, і попросив решту оплати. Його "клієнт" звернувся до правоохоронців, після чого вони викрили шахрая.

Під час суду звинувачений заперечив причетність до незаконного переправлення через держкордон, але визнав свою провину у шахрайстві. Водночас він зазначив, що не має можливості виготовити документи для перетину кордону.

Зловмисник пояснив свій вчинок відсутністю грошей, оскільки до повномасштабного вторгнення їздив на заробітки до Польщі, а тепер такої можливості не має. Суд визнав його у шахрайстві, оштрафував на 68 тис. гривень та зобов'язав сплатити 8600 гривень за проведення судових експертиз. 

Нагадаємо, українські водії, які їздять у міжнародні рейси, після перетину кордону кидають там вантажівки. При цьому чоловіки вимикають телефон, аби з ними не можна було зв'язатися.

Також ми писали, що українські прикордонники щоденно не випускають за межі держави близько 120-150 громадян. Причиною цього, зокрема, є відсутність відповідних документів для перетину кордону.

кордон
прикордонники
військовий призов
мобілізація
ухилянти
шлях

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень