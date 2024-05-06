Обіцяв ухилянту допомогти перетнути кордон за гроші — у Львові судили шахрая

Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

У Львові судили чоловіка, який обіцяв військовозобов'язаному допомогти незаконно перетнути кордон України. Однак він не мав такої можливості й хотів надурити чоловіка, а за "послуги" просив 4500 доларів.

Про це пише ZAXID.NET в понеділок, 6 травня.

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Обіцяв за гроші допомогти виїхати за кордон

У лютому чоловік пообіцяв військовозобов'язаному, що за 4500 доларів може допомогти йому втекти з країни. Для цього зловмисник нібито мав внести дані про нього в систему "Шлях" і надати довіреність на право керування автомобілем Renault Trafic.

Він встиг отримати аванс від чоловіка в розмірі 500 доларів, а в березні повідомив про нібито готові документи. Також чоловік вказав пункти пропуску, через які той може виїхати, і попросив решту оплати. Його "клієнт" звернувся до правоохоронців, після чого вони викрили шахрая.

Під час суду звинувачений заперечив причетність до незаконного переправлення через держкордон, але визнав свою провину у шахрайстві. Водночас він зазначив, що не має можливості виготовити документи для перетину кордону.

Зловмисник пояснив свій вчинок відсутністю грошей, оскільки до повномасштабного вторгнення їздив на заробітки до Польщі, а тепер такої можливості не має. Суд визнав його у шахрайстві, оштрафував на 68 тис. гривень та зобов'язав сплатити 8600 гривень за проведення судових експертиз.

Нагадаємо, українські водії, які їздять у міжнародні рейси, після перетину кордону кидають там вантажівки. При цьому чоловіки вимикають телефон, аби з ними не можна було зв'язатися.

Також ми писали, що українські прикордонники щоденно не випускають за межі держави близько 120-150 громадян. Причиною цього, зокрема, є відсутність відповідних документів для перетину кордону.