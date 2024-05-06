Обещал уклонисту помочь пересечь границу за деньги — во Львове судили мошенника

Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Во Львове судили мужчину, который обещал военнообязанному помочь незаконно пересечь границу Украины. Однако он не имел такой возможности и хотел обмануть мужчину, а за "услуги" просил 4500 долларов.

Об этом пишет ZAXID.NET в понедельник, 6 мая.

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Обещал за деньги помочь уехать за границу

В феврале мужчина пообещал военнообязанному, что за 4500 долларов может помочь ему сбежать из страны. Для этого злоумышленник якобы должен был внести данные о нем в систему "Шлях" и предоставить доверенность на право вождения Renault Trafic.

Он успел получить аванс от мужчины в размере 500 долларов, а в марте сообщил о якобы готовых документах. Также мужчина указал пункты пропуска, через которые можно тот может уехать и попросил оставшуюся оплату. Его "клиент" обратился к правоохранителям, после чего они разоблачили мошенника.

Во время суда обвиняемый отрицал причастность к незаконной переправке через госграницу, но признал свою вину в мошенничестве. В то же время он отметил, что не имеет возможности изготовить документы для пересечения границы.

Злоумышленник объяснил свой поступок отсутствием денег, поскольку до полномасштабного вторжения ездил на заработки в Польшу, а теперь такой возможности нет. Суд признал его в мошенничестве и оштрафовал на 68 тыс. гривен и обязал оплатить 8600 гривен за проведение судебных экспертиз.

Напомним, украинские водители, которые ездят в международные рейсы, после пересечения границы бросают там грузовики. При этом мужчины выключают телефон, чтобы с ними нельзя было связаться.

Также мы писали, что украинские пограничники ежедневно не выпускают за границы около 120-150 граждан. Причиной этого, в частности, отсутствие соответствующих документов для пересечения границы.