У Львові лікарю винесли вирок — за хабар обіцяв продовжити інвалідність

Молоток судді. Фото: Pexels

Лікар-онколог у Львові взяв хабар у розмірі 1500 доларів та пообіцяв вплинути на посадовців МСЕК задля продовження групи інвалідності. Справу медика розглянули в суді.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік, працюючи на посаді лікаря-онколога в одній з лікарень Львова, вимагав у жінки хабар у сумі 1500 доларів. Натомість він пообіцяв вплинути рішення МСЕК щодо продовження терміну дії III групи інвалідності її чоловіку.

В обумовлений час лікар зустрівся з жінкою та взяв хабар. Цим він вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Обвинувачений свою вину в інкримінованому йому правопорушенні визнав. Чоловік розкаявся у скоєному та попросив суд суворо не карати його.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України. Йому призначили покарання у виді штрафу в розмірі чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Львівській області жінка пропонувала прикордоннику три тисячі доларів. За хабар вона розраховувала вивезти сина за кордон.

В Одесі чоловік обіцяв за гроші допомогти травмованому військовому оформити непридатність до служби. У разі відмови погрожував проблемами.