Во Львове врачу вынесли приговор — за взятку обещал продлить инвалидность

Молоток судьи. Фото: Pexels

Врач-онколог во Львове взял взятку в размере 1500 долларов и пообещал повлиять на должностных лиц МСЭК для продолжения группы инвалидности. Дело медика было рассмотрено в суде.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина, работая на должности врача-онколога в одной из больниц Львова, потребовал у женщины взятку в сумме 1500 долларов. Он пообещал повлиять на решение МСЭК о продлении срока действия III группы инвалидности ее мужу.

В оговоренное время врач встретился с женщиной и взял взятку. Этим он совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Обвиняемый свою вину в инкриминируемом ему правонарушении признал. Мужчина раскаялся в содеянном и попросил суд строго не наказывать его.

Решение суда

Суд признал мужчину виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 68 тысяч гривен.

Напомним, во Львовской области женщина предлагала пограничнику три тысячи долларов. За взятку она рассчитывала вывезти сына за границу.

В Одессе мужчина обещал за деньги помочь травмированному военному оформить непригодность к службе. В случае отказа угрожал проблемами.