Графіки відключення світла у Львові завтра 1 грудня

Обмеження світла у Львові завтра — коли вимикатимуть світло
30 листопада 2024 20:29
Аварійна бригада елетриків. Фото: ДТЕК
У Львові завтра, 1 грудня, будуть діяти погодинні відключення електроенергії. Таке рішення було прийняте компанією "Укренерго".
Про це повідомила пресслужба "Львівобленерго" у Telegram у суботу, 30 листопада.
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Відомо, що обмеження будуть діяти з 13:00 до 22:00. Енергетики застосують одну чергу відключень електроенергії.
Нагадаємо, 1 грудня в Україні знову будуть введені відключення електроенергії. Обмеження триватимуть для однієї черги.
Також у КМВА опублікували графіки відключення світла в столиці на завтра.
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