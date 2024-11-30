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Обмеження світла у Львові завтра — коли вимикатимуть світло

30 листопада 2024 20:29
Аркадій Пастула - Редактор
Графіки відключення світла у Львові завтра 1 грудня
Аварійна бригада елетриків. Фото: ДТЕК
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові завтра, 1 грудня, будуть діяти погодинні відключення електроенергії. Таке рішення було прийняте компанією "Укренерго".

Про це повідомила пресслужба "Львівобленерго" у Telegram у суботу, 30 листопада.

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Відомо, що обмеження будуть діяти з 13:00 до 22:00. Енергетики застосують одну чергу відключень електроенергії.

Відключення світла у Львові 1 грудня
Графік відключення світла у Львові 1 грудня. Фото: "Львівобленерго"

Нагадаємо, 1 грудня в Україні знову будуть введені відключення електроенергії. Обмеження триватимуть для однієї черги.

Також у КМВА опублікували графіки відключення світла в столиці на завтра. 

Львів електроенергія електропостачання відключення світла графіки відключень світла

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