Графіки відключення світла у Львові завтра 1 грудня

Аварійна бригада елетриків. Фото: ДТЕК

У Львові завтра, 1 грудня, будуть діяти погодинні відключення електроенергії. Таке рішення було прийняте компанією "Укренерго".

Про це повідомила пресслужба "Львівобленерго" у Telegram у суботу, 30 листопада.

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Відключення світла у Львові 1 грудня

Відомо, що обмеження будуть діяти з 13:00 до 22:00. Енергетики застосують одну чергу відключень електроенергії.

Графік відключення світла у Львові 1 грудня. Фото: "Львівобленерго"

Нагадаємо, 1 грудня в Україні знову будуть введені відключення електроенергії. Обмеження триватимуть для однієї черги.

Також у КМВА опублікували графіки відключення світла в столиці на завтра.