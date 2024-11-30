Графики отключения света во Львове завтра 1 декабря

Ограничения света во Львове завтра — когда будут выключать свет
Во Львове завтра, 1 декабря, будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Такое решение было принято компанией "Укрэнерго".
Об этом сообщила пресс-служба "Львовоблэнерго" в Telegram в субботу, 30 ноября.
Отключение света во Львове 1 декабря
Известно, что ограничения будут действовать с 13:00 до 22:00. Энергетики применят одну очередь отключений электроэнергии.
Напомним, 1 декабря в Украине снова будут введены отключения электроэнергии. Ограничения продлятся для одной очереди.
Также в КГВА опубликовали графики отключения света в столице на завтра.
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