Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи
Вибухи в Львівській області зараз 11 квітня прогриміли через роботи сил протиповітряної оборони. Наразі на західні регіони, зокрема й на всю Україну, відбувається ракетна атака.
Про це повідомляє очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegtam.
Вибухи у Львівській області зараз 11 квітня
"На Львівщині працює ППО", — зазначив Козицький.
Перед цим очільник Львівської ОВА повідомляв про ракету, що перетнула кордон області, а також про пуски "Кинджалів" у бік Львова та небезпеку для Стрия й Стрийщини.
Наразі масштабна повітряна тривога продовжується в Україні. Над областями фіксують крилаті ракети.
Оновлено 06:09. Мер Львова Андрій Садовий закликає мешканців перебувати в укриттях. На Львівщині все ще фіксуються ракети.
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