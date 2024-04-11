Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

Дим здіймається після вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Львівській області зараз 11 квітня прогриміли через роботи сил протиповітряної оборони. Наразі на західні регіони, зокрема й на всю Україну, відбувається ракетна атака.

Про це повідомляє очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegtam.

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Вибухи у Львівській області зараз 11 квітня

"На Львівщині працює ППО", — зазначив Козицький.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Львівської ОВА Максима Козицького

Перед цим очільник Львівської ОВА повідомляв про ракету, що перетнула кордон області, а також про пуски "Кинджалів" у бік Львова та небезпеку для Стрия й Стрийщини.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Львівської ОВА Максима Козицького

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Львівської ОВА Максима Козицького

Наразі масштабна повітряна тривога продовжується в Україні. Над областями фіксують крилаті ракети.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 06:09. Мер Львова Андрій Садовий закликає мешканців перебувати в укриттях. На Львівщині все ще фіксуються ракети.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Львова Андрія Садового

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