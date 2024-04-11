Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы во Львовской области сейчас 11 апреля прогремели из-за работы сил противовоздушной обороны. На западные регионы, в том числе и на всю Украину, происходит ракетная атака.

Об этом сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegtam.

Читайте также:

Взрывы во Львовской области сейчас 11 апреля

"На Львовщине работает ПВО" , - отметил Козицкий.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Перед этим глава Львовской ОВА сообщал о ракете, пересекшей границу области, а также о пусках "Кинжалов" в сторону Львова и опасности для Стрыя и Стрыйщины.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Пока масштабная воздушная тревога продолжается в Украине. Над областями фиксируют крылатые ракеты.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:09. Мэр Львова Андрей Садовый призывает жителей находиться в укрытиях. Во Львовской области все еще фиксируются ракеты.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Львова Андрея Садового

Новость дополняется...