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Очільник Львівського обласного ТЦК Ніязов пішов з посади

2 березня 2024 17:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Очільник Львівського обласного ТЦК Ніязов пішов з посади
Артур Ніязов. Фото: Facebook/Максим Козицький
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Голова Львівського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пішов з посади. Відомо, що Артур Ніязов пробув на посаді п’ять місяців після призначення. 

Про це пише LVIV.MEDIA у суботу, 2 березня.

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У матеріалі йдеться, що Артур Ніязов залишив пост очільника Львівського обласного ТЦК та СП. Водночас він залишається у званні полковника та надалі перейде на іншу посаду.

З посиланням на власні джерела видання зазначає, що військовий пішов з посади за власною ініціативою.

Однак, хто замінить Ніязова й стане новим очільником обласного військкомату — наразі невідомо.

Нагадаємо, Зеленський змінив Командувача сил логістики Збройних сил України. На посаду було призначено Володимира Карпенка.

Також ми писали, що Президент ввів посаду Уповноваженого з безпекових гарантій. На це місце він призначив Євгена Мойсюка, який раніше був заступником колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Крім того, 22 лютого Зеленський призначив нового посла України в Азербайджані. Ним став колишній очільник Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Львівська область
військкомат
звільнення
ТЦК та СП

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