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Глава Львовского областного ТЦК Ниязов ушел с должности

2 марта 2024 17:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Глава Львовского областного ТЦК Ниязов ушел с должности
Артур Ниязов. Фото: Facebook/Максим Козицкий
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава Львовского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки ушел с должности. Известно, что Артур Ниязов пробыл на должности пять месяцев после назначения.

Об этом пишет LVIV.MEDIA в субботу, 2 марта.

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Ниязов уволился с должности главы Львовского ТЦК

В материале говорится, что Артур Ниязов покинул пост главы Львовского областного ТЦК и СП. В то же время, он остается в звании полковника и в дальнейшем перейдет на другую должность.

Со ссылкой на собственные источники отмечает, что военный ушел с должности по собственной инициативе.

Однако кто заменит Ниязова и станет новым главой областного военкомата, пока неизвестно.

Напомним, Зеленский сменил Командующего силами логистики Вооруженных сил Украины. На должность был назначен Владимир Карпенко.

Также мы писали, что Президент ввел должность Уполномоченного по гарантиям безопасности. На это место он назначил Евгения Мойсюка, ранее бывшего заместителем бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Кроме того, 22 февраля Зеленский назначил нового посла Украины в Азербайджане. Им стал бывший глава Укроборонпрома Юрий Гусев.

Львовская область
военкомат
увольнение
ТЦК и СП

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