Аеропорт "Львів" можуть відкрити в межах гуманітарного коридору

Аеропорт "Львів". Фото: google

Аеропорт "Львів" може частково запрацювати в межах гуманітарного коридору. Відкриття забезпечить Європейський Союз.

Про це заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький в ефірі на "Першому Західному".

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У Львові підписали угоду між ЄС та Україною про приєднання України до європейської програми "Механізм "Сполучення Європи". Це дозволить залучати фінансування ЄС у сфері транспорту, енергетики та цифрових послуг.

За словами Козицького, під час підписання цієї угоди українська сторона порушила питання про відкриття львівського аеропорту.

"Можливе відкриття аеропорту — одна з речей, на яку ми дуже чекаємо. Це питання було порушене, і ми сподіваємося, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом", — каже голова ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська організація з відновлення та розвитку інфраструктури прийме кошти у розмірі понад 50 мільйонів євро від Європейського Союзу для встановлення тимчасових мостів. Тимчасові мости дозволять підвищити мобільність громадян.