Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Один з українських аеропортів може відновити роботу: названо умову arrow

Один з українських аеропортів може відновити роботу: названо умову

7 червня 2023 23:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Аеропорт "Львів" можуть відкрити в межах гуманітарного коридору
Аеропорт "Львів". Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Аеропорт "Львів" може частково запрацювати в межах гуманітарного коридору. Відкриття забезпечить Європейський Союз. 

Про це заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький в ефірі на "Першому Західному". 

Читайте також:

Деталі

У Львові підписали угоду між ЄС та Україною про приєднання України до європейської програми "Механізм "Сполучення Європи". Це дозволить залучати фінансування ЄС у сфері транспорту, енергетики та цифрових послуг. 

За словами Козицького, під час підписання цієї угоди українська сторона порушила питання про відкриття львівського аеропорту. 

"Можливе відкриття аеропорту — одна з речей, на яку ми дуже чекаємо. Це питання було порушене, і ми сподіваємося, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом", — каже голова ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська організація з відновлення та розвитку інфраструктури прийме кошти у розмірі понад 50 мільйонів євро від Європейського Союзу для встановлення тимчасових мостів. Тимчасові мости дозволять підвищити мобільність громадян.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB