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Один из украинских аэропортов может возобновить работу: названо условие

7 июня 2023 23:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Аэропорт "Львов" могут открыть в рамках гуманитарного коридора
Аэропорт "Львов". Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Аэропорт "Львов" может частично заработать в рамках гуманитарного коридора. Открытие обеспечит Европейский Союз.

Об этом заявил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в эфире на "Первом Западном".

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Во Львове было подписано соглашение между ЕС и Украиной о присоединении Украины к европейской программе "Механизм "Соединение Европы". Это позволит привлекать финансирование ЕС в сфере транспорта, энергетики и цифровых услуг.

По словам Козицкого, во время подписания этого соглашения украинская сторона подняла вопрос об открытии львовского аэропорта.

"Возможно открытие аэропорта — одна из вещей, которой мы очень ждем. Этот вопрос был поднят, и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом", — говорит председатель ОГА .

Напомним, ранее мы писали, что украинская организация по восстановлению и развитию инфраструктуры примет средства в размере более 50 миллионов евро от Европейского Союза для установки временных мостов. Временные мосты позволят повысить мобильность граждан.

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