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Одіозна блогерка Краснова каталася по Львову під російські пісні — відео

9 листопада 2023 18:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Одіозна блогерка Краснова каталася по Львову під російські пісні — відео
Столична епатажна блогерка Вікторія (Анна) Краснова. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Київська блогерка Вікторія (Анна) Краснова, також відома за псевдонімом DEVIL проїхалася закритою площею Ринок у Львові. В машині одіозної інфлюенсерки грала російська музика. 

Про це повідомляють соцмережі.

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Опубліковане відео супроводжується російськомовним треком співачки Анни Асті. Зазначимо, що Асті — російська співачка українського походження, яка замовчує війну з Росією, працюючи в країні-терористці. 

Блогерка обурилася, що вона, виїжджаючи з вулиці Руської, заїхала в тупик, та вчергове похвалилася своєю перепусткою. 

Зазначимо, що Краснова має доволі заплямовану біографію, та веде розкішне життя, отримує неймовірно коштовні подарунки та має спортивний автомобіль Porsche Panamera Turbo. За думкою користувачів соцмереж, "блогерка" отримує свої заробітки або завдяки рекламі онлайн-казино, або завдяки ескорту. 

Нагадаємо, що раніше Краснова проїхалася столицею у комендантську годину. Пізніше з'ясувалося, що перепустку мав її супутник — співзасновник компанії з виготовлення фруктових напоїв Олександр Шекерлі, який став відомим завдяки своїм живодерським ставленням до тварин. Проте звідки вони отримали такі перепустки — досі невідомо. 

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