Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Одиозная блогерша Краснова каталась по Львову под российские песни — видео arrow

Одиозная блогерша Краснова каталась по Львову под российские песни — видео

9 ноября 2023 18:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Одиозная блогерша Краснова каталась по Львову под российские песни — видео
Столичная эпатажная блогерша Виктория (Анна) Краснова. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Киевская блогерша Виктория (Анна) Краснова, также известная по псевдониму DEVIL, проехалась по закрытой площади Рынок во Львове. В машине одиозной инфлюенсер играла российская музыка.

Об этом сообщают соцсети.

Читайте также:

Блогерша Краснова во Львове

Опубликованное видео сопровождается русскоязычным треком певицы Анны Асти. Отметим, что Асти — российская певица украинского происхождения, умалчивающая войну с Россией, работая в стране-террористке.

Блогерша возмутилась, что она, выезжая с улицы Руской, заехала в тупик, и в очередной раз похвасталась своим пропуском.

Отметим, что у Красновой довольно запятнанная биография, она ведет роскошную жизнь, получает невероятно ценные подарки и имеет спортивный автомобиль Porsche Panamera Turbo. По мнению пользователей соцсетей, "блогерша" получает свои заработки либо благодаря рекламе онлайн-казино, либо благодаря эскорту.

Напомним, что ранее Краснова проехалась по столице в комендантский час. Позже выяснилось, что пропуск был у ее спутника — соучредителя компании по изготовлению фруктовых напитков Александра Шекерли, который стал известен благодаря своему живодерскому отношению к животным. Однако как они получили такие пропуска — до сих пор неизвестно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках - 80x80

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме