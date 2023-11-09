Столичная эпатажная блогерша Виктория (Анна) Краснова. Фото: соцсети

Киевская блогерша Виктория (Анна) Краснова, также известная по псевдониму DEVIL, проехалась по закрытой площади Рынок во Львове. В машине одиозной инфлюенсер играла российская музыка.

Об этом сообщают соцсети.

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Опубликованное видео сопровождается русскоязычным треком певицы Анны Асти. Отметим, что Асти — российская певица украинского происхождения, умалчивающая войну с Россией, работая в стране-террористке.

Блогерша возмутилась, что она, выезжая с улицы Руской, заехала в тупик, и в очередной раз похвасталась своим пропуском.

Отметим, что у Красновой довольно запятнанная биография, она ведет роскошную жизнь, получает невероятно ценные подарки и имеет спортивный автомобиль Porsche Panamera Turbo. По мнению пользователей соцсетей, "блогерша" получает свои заработки либо благодаря рекламе онлайн-казино, либо благодаря эскорту.

Напомним, что ранее Краснова проехалась по столице в комендантский час. Позже выяснилось, что пропуск был у ее спутника — соучредителя компании по изготовлению фруктовых напитков Александра Шекерли, который стал известен благодаря своему живодерскому отношению к животным. Однако как они получили такие пропуска — до сих пор неизвестно.