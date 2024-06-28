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Одразу кілька професій різко набирають популярності у Львові — опитування

28 червня 2024 05:44
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Які професії обирають сьогодні львів'яни — опитування 2024
Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні ринок праці в Україні відрізняється помітним низьким рівнем конкуренції за робочі місця. При цьому роботодавці активно публікують нові вакансії.

Новини.LIVE розпитали у людей на вулицях Львова, яка найперспективніша професія в Україні.

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Перспективні професії у Львові

Опитувані заявляли, що IT-сфера є дуже перспективною, адже можна працювати й на закордонному ринку та отримувати велику зарплатню. Також серед відповідей була професія лікаря, агронома та юриста.

"Я напевно буду банальною, але, як на мене, це IT-менеджмент. По перше, ця сфера дуже стрімко розвивається, і багато моїх знайомих там працює, там дуже висока зарплата. Я підробляю вчителем німецької мови й на місяць можу заробити від 28 до 30 тисяч гривень", — каже співрозмовниця.

"Як на мене, перспективні професії — це агроном і лікар. Аграрний бізнес не погано розвивається, і в ньому можна добре заробляти. Оскільки я ще навчаюсь, то працюю аніматором з дітьми й стабільно можу заробити 700 доларів на місяць", — ділиться думками хлопець.

"Я особисто вбачаю велику перспективу в медичній справі. Я сама навчаюсь на лікаря і вважаю, що медик в середньому в Україні має заробляти від 3 до 5 тисяч доларів", — додає дівчина.

Нагадаємо, ми раніше писали, що бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу юрисконсульта юридичного відділення. 

Ми також писали, які професії в Україні підлягають бронюванню працівників.

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