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Сразу несколько профессий резко набирают популярность во Львове — опрос

28 июня 2024 05:44
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Какие профессии выбирают сегодня львовяне — опрос 2024
Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня рынок труда в Украине отличается заметным низким уровнем конкуренции за рабочие места. При этом работодатели активно публикуют новые вакансии. 

Новини.LIVE расспросили у людей на улицах Львова, какая перспективная профессия в Украине.

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Перспективные профессии во Львове

Опрошенные заявляли, что IT-сфера очень перспективна, ведь можно работать и на зарубежном рынке и получать большую зарплату. Среди ответов были профессии врача, агронома и юриста.

"Я, наверное, буду банальной, но мне кажется, это IT-менеджмент. Во первых, эта сфера очень стремительно развивается, и много моих знакомых там работает, там очень высокая зарплата. Я подрабатываю учителем немецкого языка и в месяц могу заработать от 28 до 30 тысяч гривен", — говорит собеседница.

"По моему мнению, перспективные профессии — это агроном и врач. Аграрный бизнес неплохо развивается, и в нем можно хорошо зарабатывать. Поскольку я еще учусь, то работаю аниматором с детьми и стабильно могу заработать 700 долларов в месяц", — делится мыслями парень.

"Я лично вижу большую перспективу в медицинском деле. Я сама учусь на врача и считаю, что медик в среднем в Украине должен зарабатывать от 3 до 5 тысяч долларов", — добавляет девушка.

Напомним, мы ранее писали, что бригада спецназа "Азов" приглашает на работу юрисконсульта юридического отделения.

Мы также писали, какие профессии в Украине подлежат бронированию работников.

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