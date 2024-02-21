Офіс Генпрокурора закрив справу Романа Матиса, якого підозрювали в розкраданні допомоги для ЗСУ

Колишній чиновник Львівської обласної державної адміністрації Роман Матис. Фото: facebook.com/Roman.Matys

Колишній чиновник Львівської обласної державної адміністрації Роман Матис заявив, що Офіс генпрокурора закрив кримінальне провадження щодо нього. Раніше його звинуватили в розкраданні гуманітарної допомоги, що була призначена для Збройних сил України.

Про це Роман Матис повідомив у Facebook у понеділок, 19 лютого.

Чому закрили справу Матиса

"Закрити за відсутністю складу злочину кримінальне провадження за підозрою Матиса Р. Є. постановив Офіс генерального прокурора", — зазначив Матис.

Він також висловив подяку генпрокурору Андрію Костіну "за політичну волю" та прокурорам на чолі з Олексієм Бонюком за виконану роботу, "щоб об’єктивно розібратися у цій ситуації".

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Романа Матиса

Що відомо про справу Романа Матиса

На початку травня 2022 року СБУ затримала колишнього чиновника ЛОДА Романа Матиса та головного редактора сайту Mind.ua Євгена Шпитка. За версією правоохоронців, вони заробляли на продажі військового спорядження та іншої гуманітарної допомоги, призначеної для військових, і розкрадали кошти, призначені для потреб армії.

Затримали їх нібито при спробі продажу військового спорядження на суму 550 тис. грн. Суд заарештував обох підозрюваних з можливістю внесення застави у розмірі по 2 млн грн кожному.

45-річний Роман Матис є власником та керівником консалтингового агентства "Міжнародний інвестиційний офіс". У період з 2016 по 2020 роки він очолював управління інвестиційної політики Львівської ОДА під керівництвом Олега Синютки.

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки та Міністерство оборони України запобігли розкраданню коштів, які виділили на закупівлю артснарядів для Збройних сил України. Відомо, скільки грошей вдалося повернути в бюджет.