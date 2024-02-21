Офис Генпрокурора закрыл дело Романа Матиса, подозреваемого в хищении помощи для ВСУ

Бывший чиновник Львовской облгосадминистрации Роман Матис. Фото: facebook.com/Roman.Matys

Бывший чиновник Львовской облгосадминистрации Роман Матис заявил, что Офис генпрокурора закрыл уголовное дело в отношении его. Ранее его обвинили в хищении гуманитарной помощи, предназначенной для Вооруженных сил Украины.

Об этом Роман Матис сообщил в Facebook в понедельник, 19 февраля.

Почему закрыли дело Матиса

"Закрыть из-за отсутствия состава преступления уголовное производство по подозрению Матиса Р. Е. постановил Офис генерального прокурора", — отметил Матис.

Он также выразил благодарность генпрокурору Андрею Костину "за политическую волю" и прокурорам во главе с Алексеем Бонюком за проделанную работу, "чтобы объективно разобраться в этой ситуации".

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Романа Матиса

Что известно о деле Романа Матиса

В начале мая 2022 года СБУ задержала бывшего чиновника ЛОГА Романа Матиса и главного редактора сайта Mind.ua Евгения Шпитко. По версии стражей порядка, они зарабатывали на продаже военного снаряжения и другой гуманитарной помощи, предназначенной для военных, и разворовывали средства, предназначенные для нужд армии.

Задержаны были якобы при попытке продажи военного снаряжения на сумму 550 тыс. грн. Суд арестовал обоих подозреваемых с возможностью внесения залога в размере по 2 млн грн. каждому.

45-летний Роман Матис является владельцем и руководителем консалтингового агентства "Международный инвестиционный офис". В период с 2016 по 2020 годы он возглавлял управление инвестиционной политики Львовской ОГА под руководством Олега Синютки.

Напомним, что недавно Служба безопасности и Министерство обороны Украины предотвратили хищение средств, которые выделили на закупку артснарядов для Вооруженных сил Украины. Известно, сколько денег удалось вернуть в бюджет.