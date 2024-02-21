Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Офис Генпрокурора закрыл дело Романа Матиса, подозреваемого в хищении помощи для ВСУ arrow

Офис Генпрокурора закрыл дело Романа Матиса, подозреваемого в хищении помощи для ВСУ

21 февраля 2024 03:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Офис Генпрокурора закрыл дело Романа Матиса, подозреваемого в хищении помощи для ВСУ
Бывший чиновник Львовской облгосадминистрации Роман Матис. Фото: facebook.com/Roman.Matys
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший чиновник Львовской облгосадминистрации Роман Матис заявил, что Офис генпрокурора закрыл уголовное дело в отношении его. Ранее его обвинили в хищении гуманитарной помощи, предназначенной для Вооруженных сил Украины.

Об этом Роман Матис сообщил в Facebook в понедельник, 19 февраля.

Почему закрыли дело Матиса

"Закрыть из-за отсутствия состава преступления уголовное производство по подозрению Матиса Р. Е. постановил Офис генерального прокурора", — отметил Матис.

Он также выразил благодарность генпрокурору Андрею Костину "за политическую волю" и прокурорам во главе с Алексеем Бонюком за проделанную работу, "чтобы объективно разобраться в этой ситуации".

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Романа Матиса

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Романа Матиса
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Романа Матиса

Что известно о деле Романа Матиса

В начале мая 2022 года СБУ задержала бывшего чиновника ЛОГА Романа Матиса и главного редактора сайта Mind.ua Евгения Шпитко. По версии стражей порядка, они зарабатывали на продаже военного снаряжения и другой гуманитарной помощи, предназначенной для военных, и разворовывали средства, предназначенные для нужд армии.

Задержаны были якобы при попытке продажи военного снаряжения на сумму 550 тыс. грн. Суд арестовал обоих подозреваемых с возможностью внесения залога в размере по 2 млн грн. каждому.

45-летний Роман Матис является владельцем и руководителем консалтингового агентства "Международный инвестиционный офис". В период с 2016 по 2020 годы он возглавлял управление инвестиционной политики Львовской ОГА под руководством Олега Синютки.

Напомним, что недавно Служба безопасности и Министерство обороны Украины предотвратили хищение средств, которые выделили на закупку артснарядов для Вооруженных сил Украины. Известно, сколько денег удалось вернуть в бюджет.

ВСУ
Львов
Офис генерального прокурора
гуманитарная помощь
Львовская ОГА
подозрение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме