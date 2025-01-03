Погода у Львові 4 січня — прогноз від синоптиків

На вулиці йде сніг. Фото: Новини.LIVE

У Львові та області 4 січня похолодає. Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Температура повітря може опуститись до -10 °C.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook.

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Погоду в суботу визначатиме проходження атмосферних фронтів з північного заходу. У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Прогноз погоди у Львові та області 4 січня. Фото: скриншот

В області температура вночі -2...-7 °C, в горах місцями 10 °C, вдень 0...-5 °C. У Львові температура вночі -4...-6 °C, вдень 0...-2 °C.

Попередження про небезпеку

В суботу у Львівській області та у Львові оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Пориви західного вітру 15-20 м/с.

На дорогах ожеледиця.

Попередження про небезпеку на Львівщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні на вихідних, 4 та 5 січня, буде холодна. Синоптики прогнозують опади, на сході — помірний мокрий сніг із дощем.

Погода у Харкові в суботу, 4 січня, буде хмарною з проясненнями. Також можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу.