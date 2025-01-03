Погода у Львові 4 січня — прогноз від синоптиків

Оголошено небезпеку — на яку погоду чекати завтра у Львові
У Львові та області 4 січня похолодає. Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Температура повітря може опуститись до -10 °C.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook.
Погода у Львові та області 4 грудня
Погоду в суботу визначатиме проходження атмосферних фронтів з північного заходу. У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця.
В області температура вночі -2...-7 °C, в горах місцями 10 °C, вдень 0...-5 °C. У Львові температура вночі -4...-6 °C, вдень 0...-2 °C.
Попередження про небезпеку
В суботу у Львівській області та у Львові оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Пориви західного вітру 15-20 м/с.
На дорогах ожеледиця.
Нагадаємо, погода в Україні на вихідних, 4 та 5 січня, буде холодна. Синоптики прогнозують опади, на сході — помірний мокрий сніг із дощем.
Погода у Харкові в суботу, 4 січня, буде хмарною з проясненнями. Також можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу.
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