Погода во Львове 4 января — прогноз от синоптиков

На улице идет снег. Фото: Новини.LIVE

В Львове и области 4 января похолодает. Синоптики прогнозируют снег и гололед. Температура воздуха может опуститься до -10 °C.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook.

Читайте также:

Погода во Львове и области 4 декабря

Погоду в субботу будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада. Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Временами небольшой снег, а на дорогах гололедица.

Прогноз погоды во Львове и области 4 января. Фото: скриншот

В области температура ночью -2...-7 °C, в горах местами 10 °C, днем 0...-5 °C. Во Львове температура ночью -4...-6 °C, днем 0...-2 °C.

Предупреждение об опасности

В субботу во Львовской области и во Львове объявлен первый уровень опасности, желтый. Порывы западного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Предупреждение об опасности на Львовщине. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине на выходных, 4 и 5 января, будет холодная. Синоптики прогнозируют осадки, на востоке — умеренный мокрый снег с дождем.

Погода в Харькове в субботу, 4 января, будет облачной с прояснениями. Также возможны осадки в виде снега и мокрого снега.