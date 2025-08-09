Прогноз погоди у Львові та області на завтра 10 серпня

Оголошено небезпеку — у Львові різко зіпсується погода
Погода у Львові та області завтра, 10 серпня, буде з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують опади, грози та туман.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 10 серпня
У другій половині дня місцями очікуються короткочасні дощі, грози та град. Вночі та зранку можливий слабкий туман.
Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, вдень місцями шквали до 20 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Львівській області вночі +12...+17 °С, вдень +28...+33 °С;
- у Львові вночі +13...+15 °С, вдень +30...+32 °С.
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через погіршення погодних умов.
