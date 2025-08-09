Відео
Головна Львів Оголошено небезпеку — у Львові різко зіпсується погода

Оголошено небезпеку — у Львові різко зіпсується погода

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 23:54
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 10 серпня
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Львові та області завтра, 10 серпня, буде з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують опади, грози та туман.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Львові та області 10 серпня

У другій половині дня місцями очікуються короткочасні дощі, грози та град. Вночі та зранку можливий слабкий туман.

Погода в Україні 10 серпня
Прогноз погоди в Україні 10 серпня. Фото: Meteoprog

Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, вдень місцями шквали до 20 метрів на секунду.

Температура повітря: 

  • по Львівській області вночі +12...+17 °С, вдень +28...+33 °С;
  • у Львові вночі +13...+15 °С, вдень +30...+32 °С.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через погіршення погодних умов.

Погода у Львові 10 серпня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львові та області 10 серпня. Фото: t.me/lviv_rchm

Нагадаємо, грозові дощі та град завтра накриють частину України. Синоптики розповіли, де очікувати непогоду.

А у Харкові 10 серпня прогнозують спеку до +29 °С. Протягом доби вітер буде зі швидкістю 10-12 метрів на секунду.

погода Львів Львівська область синоптик прогноз погоди опади
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
