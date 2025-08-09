Прогноз погоди у Львові та області на завтра 10 серпня

Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Львові та області завтра, 10 серпня, буде з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують опади, грози та туман.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Львові та області 10 серпня

У другій половині дня місцями очікуються короткочасні дощі, грози та град. Вночі та зранку можливий слабкий туман.

Прогноз погоди в Україні 10 серпня. Фото: Meteoprog

Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, вдень місцями шквали до 20 метрів на секунду.

Температура повітря:

по Львівській області вночі +12...+17 °С, вдень +28...+33 °С;

у Львові вночі +13...+15 °С, вдень +30...+32 °С.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через погіршення погодних умов.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львові та області 10 серпня. Фото: t.me/lviv_rchm

