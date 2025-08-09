Прогноз погоды во Львове и области на завтра 10 августа

Объявлена опасность — во Львове резко испортится погода
Погода во Львове и области завтра, 10 августа, будет с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют осадки, грозы и туман.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 10 августа
Во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром возможен слабый туман.
Ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, днем местами шквалы до 20 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Львовской области ночью +12...+17 °С, днем +28...+33 °С;
- во Львове ночью +13...+15 °С, днем +30...+32 °С.
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.
