Главная Львов Объявлена опасность — во Львове резко испортится погода

Объявлена опасность — во Львове резко испортится погода

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 23:54
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 10 августа
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода во Львове и области завтра, 10 августа, будет с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют осадки, грозы и туман.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове и области 10 августа

Во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром возможен слабый туман.

Погода в Україні 10 серпня
Прогноз погоды в Украине 10 августа. Фото: Meteoprog

Ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, днем местами шквалы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха:

  • по Львовской области ночью +12...+17 °С, днем +28...+33 °С;
  • во Львове ночью +13...+15 °С, днем +30...+32 °С.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.

Погода у Львові 10 серпня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львове и области 10 августа. Фото: t.me/lviv_rchm

Напомним, грозовые дожди и град завтра накроют часть Украины. Синоптики рассказали, где ожидать непогоду.

А в Харькове 10 августа прогнозируют жару до +29 °С. В течение суток ветер будет со скоростью 10-12 метров в секунду.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
