Головна Львів Оголошено про небезпеку — яка погода буде завтра на Львівщині

Оголошено про небезпеку — яка погода буде завтра на Львівщині

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 23:59
Погода у Львові та Львівській області 25 січня — прогноз
Снігова погода. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області 25 січня прогнозують нестійку погоду з опадами та ускладненими дорожніми умовами. Синоптики попереджають про ожеледицю, туман і налипання мокрого снігу, оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомили в Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди у Львові та області на 25 січня

За прогнозом, по території Львівської області буде хмарно. У нічні години очікуються мокрий сніг та дощ, вдень — невеликий дощ. Місцями можливі ожеледь і туман, а вночі — налипання мокрого снігу. На дорогах прогнозується ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 0 до -5 °C, удень — від 0 до +5 °C.

У Львові також збережеться хмарна погода. Температура вночі коливатиметься в межах -2…-4 °C, вдень повітря прогріється до 0…+2 °C.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. По Львівській області 25 січня на дорогах очікується ожеледиця, місцями туман з видимістю 200-500 метрів, ожеледь та вночі налипання мокрого снігу.

Погода у Львові та області 25 січня
Попередження про небезпеку. Фото: Львівський РЦГМ

Раніше в Укргідрометцентрі попередили мешканців Києва про небезпеку на дорогах.

А також синоптики розповіла, яка буде погода в Україні 25 січня.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
