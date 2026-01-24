Погода во Львове и Львовской области 25 января - прогноз

Объявлено об опасности — какая погода будет завтра на Львовщине
Во Львове и Львовской области 25 января прогнозируют неустойчивую погоду с осадками и осложненными дорожными условиями. Синоптики предупреждают о гололедице, тумане и налипании мокрого снега, объявлен желтый уровень опасности.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Прогноз погоды во Львове и области на 25 января
По прогнозу, по территории Львовской области будет облачно. В ночные часы ожидаются мокрый снег и дождь, днем — небольшой дождь. Местами возможны гололед и туман, а ночью — налипание мокрого снега. На дорогах прогнозируется гололедица.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 °C, днем - от 0 до +5 °C.
Во Львове также сохранится облачная погода. Температура ночью будет колебаться в пределах -2...-4 °C, днем воздух прогреется до 0...+2 °C.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. По Львовской области 25 января на дорогах ожидается гололедица, местами туман с видимостью 200-500 метров, гололед и ночью налипание мокрого снега.
Ранее в Укргидрометцентре предупредили жителей Киева об опасности на дорогах.
А также синоптики рассказала, какая будет погода в Украине 25 января.
