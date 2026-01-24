Видео
Объявлено об опасности — какая погода будет завтра на Львовщине

Объявлено об опасности — какая погода будет завтра на Львовщине

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 23:59
Погода во Львове и Львовской области 25 января - прогноз
Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и Львовской области 25 января прогнозируют неустойчивую погоду с осадками и осложненными дорожными условиями. Синоптики предупреждают о гололедице, тумане и налипании мокрого снега, объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды во Львове и области на 25 января

По прогнозу, по территории Львовской области будет облачно. В ночные часы ожидаются мокрый снег и дождь, днем — небольшой дождь. Местами возможны гололед и туман, а ночью — налипание мокрого снега. На дорогах прогнозируется гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 °C, днем - от 0 до +5 °C.

Во Львове также сохранится облачная погода. Температура ночью будет колебаться в пределах -2...-4 °C, днем воздух прогреется до 0...+2 °C.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. По Львовской области 25 января на дорогах ожидается гололедица, местами туман с видимостью 200-500 метров, гололед и ночью налипание мокрого снега.

Погода у Львові та області 25 січня
Предупреждение об опасности. Фото: Львовский РЦГМ

Ранее в Укргидрометцентре предупредили жителей Киева об опасности на дорогах.

А также синоптики рассказала, какая будет погода в Украине 25 января.

погода Львов Львовская область зима прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
