Опалювальний сезон у Львові 2024 — що чекати та до чого готуватися

Площа Ринок у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

З настанням осені у Львові, як і в інших містах України, мешканці готуються до холодної пори року. Повномасштабне вторгнення, економічні труднощі та перебої з постачанням енергії — опалювальний сезон викликає особливу увагу та тривогу.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, що найбільше хвилює перед початком нового опалюваного сезону та як вони готуються до зими.

Читайте також:

Як у Львові готуються до зими

Майже всі опитані розповіли, що особливо до зими не готуються. Всі звикли до відключення світла, тому мають все необідне вдома, щоб зігрітись. Найбільше бояться обстрілів, а не холодів.

"Лише обстріли хвилюють. Я думаю, що все буде в порядку, якщо не буде обстрілів", — каже львів'янка.

"Обігрівачі ми не купуємо, попередня зима була тепла і ми надіємося, що цього року теж так буде. А бентежить, коли летять ракети. Це найстрашніше, що може бути", — зазначає жінка.

"Точно буде прохолодно. Але особливо ми не готуємось до зими. Лише утепляємо вікна", — додає львів'янка.

"Я переживаю за зиму, але є обігрівачі вдома, і ми надіємося, що все буде добре", — ділиться думками опитана жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, чому під час опалювального сезону в Україні точно будуть відключення світла.

Ми також писали, якою буде прийдешня зима для українців та скільки годин доведеться сидіти без світла та навіть тепла.