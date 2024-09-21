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Опалювальний сезон близько — як львів'яни готуються до холодів та чого бояться

21 вересня 2024 06:15
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Опалювальний сезон у Львові 2024 — що чекати та до чого готуватися
Площа Ринок у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

З настанням осені у Львові, як і в інших містах України, мешканці готуються до холодної пори року. Повномасштабне вторгнення, економічні труднощі та перебої з постачанням енергії — опалювальний сезон викликає особливу увагу та тривогу.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, що найбільше хвилює перед початком нового опалюваного сезону та як вони готуються до зими.

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Майже всі опитані розповіли, що особливо до зими не готуються. Всі звикли до відключення світла, тому мають все необідне вдома, щоб зігрітись. Найбільше бояться обстрілів, а не холодів. 

"Лише обстріли хвилюють. Я думаю, що все буде в порядку, якщо не буде обстрілів", — каже львів'янка.

"Обігрівачі ми не купуємо, попередня зима була тепла і ми надіємося, що цього року теж так буде. А бентежить, коли летять ракети. Це найстрашніше, що може бути", — зазначає жінка.

"Точно буде прохолодно. Але особливо ми не готуємось до зими. Лише утепляємо вікна", — додає львів'янка.

"Я переживаю за зиму, але є обігрівачі вдома, і ми надіємося, що все буде добре", — ділиться думками опитана жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, чому під час опалювального сезону в Україні точно будуть відключення світла.

Ми також писали, якою буде прийдешня зима для українців та скільки годин доведеться сидіти без світла та навіть тепла.

опалювальний сезон Львів похолодання зима відключення світла

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