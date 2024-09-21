Отопительный сезон во Львове 2024 - что ждать и к чему готовиться

Площадь Рынок во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE

С наступлением осени во Львове, как и в других городах Украины, жители готовятся к холодному времени года. Полномасштабное вторжение, экономические трудности и перебои со снабжением энергией — отопительный сезон вызывает особое внимание и тревогу.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, что больше всего волнует перед началом нового отапливаемого сезона и как они готовятся к зиме.

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Практически все опрошенные говорят, что как-то особенно к зиме не готовятся. Все привыкли к отключению света, поэтому у них есть все необходимое дома, чтобы согреться. Больше всего боятся обстрелов, а не холодов.

"Только обстрелы волнуют. Я думаю, что все будет в порядке, если не будет обстрелов", — говорит львовянка.

"Обогреватели мы не покупаем, предыдущая зима была теплая, и мы надеемся, что в этом году тоже так будет. А тревожит, когда летят ракеты. Это самое страшное, что может быть", — отмечает женщина.

"Точно будет прохладно. Но особенно мы не готовимся к зиме. Только утепляем окна", — добавляет львовянка.

"Я переживаю за зиму, но есть обогреватели дома, и мы надеемся, что все будет хорошо", — делится мыслями опрошенная женщина.

Напомним, мы раньше писали, почему во время отопительного сезона в Украине точно будут отключения света.

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