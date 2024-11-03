Комуналка за опалення у Львові — скільки треба платити та чи діють субсидії

Оплата комунальних послуг — чи вистачить грошей у львів'ян
З початком опалювального сезону в Україні багато громадян замислюються над тим, скільки з сімейного бюджету доведеться витрачати на оплату комунальних послуг. З року в рік у зимовий період витрати на комунальні послуги зростають, особливо з урахуванням вартості газу та електроенергії.
Новини.LIVE запитали у львів'ян на вулицях міста, який відсоток доходу витрачатимуть на комуналку та чи розраховують на субсидію.
Комунальні послуги та субсидія
Більшість опитаних відповіли, що не зможуть отримати допомогу від держави. На оплату комунальних платежів здебільшого очікують витратити понад 3 тис. грн. Пенсіонери зізнаються, що вся пенсія піде лише на оплату опалення.
"На субсидії точно не розраховую, як на мене, я не підпадаю під цю категорію. Думаю, що витрачаю невеликий відсоток від доходу через те, що я проживаю у квартирі. В середньому в місяць витрачаю 2,5 тис. грн на місяць", — каже дівчина.
"У зимовий період я витрачаю на місяць від 3 до 4 тис. грн тільки за оплату газу, це досить суттєва сума для мене", — зазначає чоловік.
"На субсидію не розраховую, бо у мене її немає. У мене велика сума в місяць за оплату комунальних послуг, майже половина пенсії — понад 3 тис. грн на місяць. Я економлю, в театри чи ресторан на ходжу. Дуже обмежено живу", — додає пенсіонерка.
"У мене пенсія 3 200 грн, а я витрачаю набагато більше на комунальні послуги. Мені допомагають діти, і таким чином виживаю. Тільки за газ цього місяця буду платити близько 2 тис. грн. Колись ми оплачували 15% з доходів за комунальні послуги, а тепер? Я не знаю, що вам сказати. Люди обурені", — ділиться думками опитана львів'янка.
До слова, за даними Міністерства соціальної політики України, на комунальні послуги українці зазвичай витрачають від 20 до 40% свого доходу, залежно від регіону, типу опалення (централізоване чи індивідуальне), площі житла та кількості осіб, які проживають у квартирі. Проте для людей з нижчим доходом цей відсоток може сягати й 50-60%, що значно перевищує рекомендовані економістами норми.
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