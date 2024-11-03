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Оплата комунальних послуг — чи вистачить грошей у львів'ян

3 листопада 2024 06:11
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Комуналка за опалення у Львові — скільки треба платити та чи діють субсидії
Українська валюта. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

З початком опалювального сезону в Україні багато громадян замислюються над тим, скільки з сімейного бюджету доведеться витрачати на оплату комунальних послуг. З року в рік у зимовий період витрати на комунальні послуги зростають, особливо з урахуванням вартості газу та електроенергії. 

Новини.LIVE запитали у львів'ян на вулицях міста, який відсоток доходу витрачатимуть на комуналку та чи розраховують на субсидію. 

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Більшість опитаних відповіли, що не зможуть отримати допомогу від держави. На оплату комунальних платежів здебільшого очікують витратити понад 3 тис. грн. Пенсіонери зізнаються, що вся пенсія піде лише на оплату опалення.  

"На субсидії точно не розраховую, як на мене, я не підпадаю під цю категорію. Думаю, що витрачаю невеликий відсоток від доходу через те, що я проживаю у квартирі. В середньому в місяць витрачаю 2,5 тис. грн на місяць", —  каже дівчина. 

"У зимовий період я  витрачаю на місяць від 3 до 4 тис. грн тільки за оплату газу, це досить суттєва сума для мене", — зазначає чоловік.

"На субсидію не розраховую, бо у мене її немає. У мене велика сума в місяць за оплату комунальних послуг, майже половина пенсії — понад 3 тис. грн на місяць. Я економлю, в театри чи ресторан на ходжу. Дуже обмежено живу", — додає пенсіонерка.

"У мене пенсія 3 200 грн, а я витрачаю набагато більше на комунальні послуги. Мені допомагають діти,  і таким чином виживаю. Тільки за газ цього місяця буду платити близько 2 тис. грн. Колись ми оплачували 15% з доходів за комунальні послуги, а тепер? Я не знаю, що вам сказати. Люди обурені", — ділиться думками опитана львів'янка. 

До слова, за даними Міністерства соціальної політики України, на комунальні послуги українці зазвичай витрачають від 20 до 40% свого доходу, залежно від регіону, типу опалення (централізоване чи індивідуальне), площі житла та кількості осіб, які проживають у квартирі. Проте для людей з нижчим доходом цей відсоток може сягати й 50-60%, що значно перевищує рекомендовані економістами норми.

Нагадаємо, ми раніше писали, як в листопаді для українців зміняться тарифи на електрику, воду та газ.

Ми також писали, чи зможуть отримати субсидії безробітні.

комунальні послуги українці гроші опалювальний сезон доходи Львів

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