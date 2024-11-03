Коммуналка за отопление во Львове — сколько нужно платить и действуют ли субсидии

Украинская валюта. Фото: Новини.LIVE

С началом отопительного сезона в Украине многие граждане задумываются над тем, сколько из семейного бюджета придется тратить на оплату коммунальных услуг. Из года в год зимой расходы на коммунальные услуги растут, особенно с учетом стоимости газа и электроэнергии.

Новини.LIVE спросили у львовян на улицах города, какой процент дохода будут тратить на коммуналку и рассчитывают ли на субсидию.

Читайте также:

Коммунальные услуги и субсидия

Большинство опрошенных ответили, что не смогут получить помощь от государства. На оплату коммунальных платежей в основном планируют потратить более 3 тыс. грн. Пенсионеры признаются, что вся пенсия уйдет только на оплату отопления.

"На субсидии точно не рассчитываю, по-моему, я не подпадаю под эту категорию. Думаю, что трачу небольшой процент от дохода, из-за того, что я проживаю в квартире. В среднем в месяц трачу 2,5 тыс. грн", — говорит девушка.

"В зимний период я трачу в месяц от 3 до 4 тыс. грн только за оплату газа, это достаточно существенная сумма для меня", — отмечает мужчина.

"На субсидию не рассчитываю, потому что у меня ее нет. У меня большая сумма в месяц за оплату коммунальных услуг, почти половина пенсии — более 3 тыс. грн в месяц. Я экономлю, в театры или ресторан не хожу. Очень ограниченно живу", — добавляет пенсионерка.

"У меня пенсия 3 200 грн, а я трачу гораздо больше на коммунальные услуги. Мне помогают дети, и таким образом я выживаю. Только за газ в этом месяце буду платить около 2 тыс. грн. Когда-то мы оплачивали 15% доходов за коммунальные услуги, а теперь? Я не знаю, что вам сказать. Люди возмущены», — делится мыслями львовянка.

К слову, по данным Министерства социальной политики Украины, на коммунальные услуги украинцы обычно тратят от 20 до 40% своего дохода в зависимости от региона, типа отопления (централизованное или индивидуальное), площади жилья и количества проживающих в квартире лиц. Однако для людей с более низким доходом этот процент может достигать и 50-60%, что значительно превышает рекомендованные экономистами нормы.

Напомним, мы раньше писали, как в ноябре для украинцев изменятся тарифы на электричество, воду и газ.

Мы также писали, смогут ли получить безработные субсидии.