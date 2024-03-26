Організатор замаху на відомого львівського бізнесмена отримав пожиттєвий вирок
У Львові суд виніс вирок організатору та виконавцям замаху на відомого львівського бізнесмена Богдана Копитка, який стався ще у 2016 році. Тоді внаслідок вибуху позашляховика посеред дороги в Старому Селі загинули три охоронці підприємець, сам він не постраждав.
Про це повідомляє Zaxid.net.
Деталі замаху
Зазначається, що трагедія сталася ще 29 серпня 2016 року. Тоді на дорозі біля Старого Села Пустомитівського району рухався позашляховик Mercedes-Benz у складі колони з трьох автівок.
В один момент спрацював вибуховий пристрій, який фігуранти заклали під асфальт і привели в дію дистанційно. Після вибуху виконавці злочину обстріляли авто з автоматичної зброї.
Внаслідок цього загинули троє охоронців бізнесмена Копитка, ще один отримав важкі поранення. Сам підприємець перебував у іншому авто та не постраждав.
Хто організатор та виконавці замаху
Восени того ж року правоохоронці затримали групу осіб. Організатором замаху виявився Дмитро Гаврилюк та виконавці — колишні бійці батальйону "Айдар" Станіслав Монте, Павло Антоненко, Іван Кольцов і Вадим Цукерник.
Загальна вартість "замовлення" становить 2,6 мільярди гривень.
Яка доля фігурантів
Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення провадження у справі відносно Цукерника та Антоненка зупинили через їхню мобілізацію.
Організатору суд присудив довічне ув’язнення, двом виконавцям — Станіславу Монте та Івану Кольцову — по 15 років в'язниці.
Нагадаємо, на Черкащині затримали зловмисників, які намагалися вбити суддю.
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