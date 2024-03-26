Організатор замаху на відомого львівського бізнесмена отримав пожиттєвий вирок

Місце події. Фото архівне: Facebook

У Львові суд виніс вирок організатору та виконавцям замаху на відомого львівського бізнесмена Богдана Копитка, який стався ще у 2016 році. Тоді внаслідок вибуху позашляховика посеред дороги в Старому Селі загинули три охоронці підприємець, сам він не постраждав.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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Деталі замаху

Зазначається, що трагедія сталася ще 29 серпня 2016 року. Тоді на дорозі біля Старого Села Пустомитівського району рухався позашляховик Mercedes-Benz у складі колони з трьох автівок.

В один момент спрацював вибуховий пристрій, який фігуранти заклали під асфальт і привели в дію дистанційно. Після вибуху виконавці злочину обстріляли авто з автоматичної зброї.

Внаслідок цього загинули троє охоронців бізнесмена Копитка, ще один отримав важкі поранення. Сам підприємець перебував у іншому авто та не постраждав.

Хто організатор та виконавці замаху

Восени того ж року правоохоронці затримали групу осіб. Організатором замаху виявився Дмитро Гаврилюк та виконавці — колишні бійці батальйону "Айдар" Станіслав Монте, Павло Антоненко, Іван Кольцов і Вадим Цукерник.

Загальна вартість "замовлення" становить 2,6 мільярди гривень.

Яка доля фігурантів

Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення провадження у справі відносно Цукерника та Антоненка зупинили через їхню мобілізацію.

Організатору суд присудив довічне ув’язнення, двом виконавцям — Станіславу Монте та Івану Кольцову — по 15 років в'язниці.

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