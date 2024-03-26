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Організатор замаху на відомого львівського бізнесмена отримав пожиттєвий вирок

26 березня 2024 13:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Організатор замаху на відомого львівського бізнесмена отримав пожиттєвий вирок
Місце події. Фото архівне: Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові суд виніс вирок організатору та виконавцям замаху на відомого львівського бізнесмена Богдана Копитка, який стався ще у 2016 році. Тоді внаслідок вибуху позашляховика посеред дороги в Старому Селі загинули три охоронці підприємець, сам він не постраждав.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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Деталі замаху

Зазначається, що трагедія сталася ще 29 серпня 2016 року. Тоді на дорозі біля Старого Села Пустомитівського району рухався позашляховик Mercedes-Benz у складі колони з трьох автівок. 

В один момент спрацював вибуховий пристрій, який фігуранти заклали під асфальт і привели в дію дистанційно. Після вибуху виконавці злочину обстріляли авто з автоматичної зброї.

Внаслідок цього загинули троє охоронців бізнесмена Копитка, ще один отримав важкі поранення. Сам підприємець перебував у іншому авто та не постраждав. 

Хто організатор та виконавці замаху

Восени того ж року правоохоронці затримали групу осіб. Організатором замаху виявився Дмитро Гаврилюк та виконавці — колишні бійці батальйону "Айдар" Станіслав Монте, Павло Антоненко, Іван Кольцов і Вадим Цукерник.

Загальна вартість "замовлення" становить 2,6 мільярди гривень.

Яка доля фігурантів

Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення провадження у справі відносно Цукерника та Антоненка зупинили через їхню мобілізацію. 

Організатору суд присудив довічне ув’язнення, двом виконавцям —  Станіславу Монте та Івану Кольцову — по 15 років в'язниці. 

Нагадаємо, на Черкащині затримали зловмисників, які намагалися вбити суддю.

Також нещодавно стало відомо, скільки серйозних спроб замахів на Буданова було здійснено.

правосуддя
Львів
поліція
ув'язнені
замах
Кримінал

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