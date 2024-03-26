Организатор покушения на известного львовского бизнесмена получил пожизненный приговор

Место происшествия. Фото архивное: Facebook

Во Львове суд вынес приговор организатору и исполнителям покушения на известного львовского бизнесмена Богдана Копытко, которое произошло еще в 2016 году. Тогда в результате взрыва внедорожника посреди дороги в Старом Селе погибли три охранника предпринимателя, сам он не пострадал.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Детали покушения

Трагедия произошла еще 29 августа 2016 года. Тогда на дороге возле Старого Села Пустомытовского района двигался внедорожник Mercedes-Benz в составе колонны из трех автомобилей.

В один момент сработало взрывное устройство, которое фигуранты заложили под асфальт и привели в действие дистанционно. После взрыва исполнители преступления обстреляли автомобиль из автоматического оружия.

В результате погибли трое охранников бизнесмена Копытко, еще один получил тяжелые ранения. Сам предприниматель находился в другом автомобиле и не пострадал.

Кто организатор и исполнители покушения

Осенью того же года правоохранители задержали группу лиц. Организатором покушения оказался Дмитрий Гаврилюк, а исполнители — бывшие бойцы батальона "Айдар" Станислав Монте, Павел Антоненко, Иван Кольцов и Вадим Цукерник.

Общая стоимость "заказа" составляла 2,6 миллиарда гривен.

Какая судьба фигурантов

Известно, что с началом полномасштабного вторжения производства по делу в отношении Цукерника и Антоненко остановили из-за их мобилизации.

Организатору суд приговорил пожизненное заключение, двум исполнителям — Станиславу Монте и Ивану Кольцову — по 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Черкасской области задержаны злоумышленники, которые пытались убить судью.

Также недавно стало известно, сколько серьезных попыток покушения на Буданова было совершено.