Организатор покушения на известного львовского бизнесмена получил пожизненный приговор
Во Львове суд вынес приговор организатору и исполнителям покушения на известного львовского бизнесмена Богдана Копытко, которое произошло еще в 2016 году. Тогда в результате взрыва внедорожника посреди дороги в Старом Селе погибли три охранника предпринимателя, сам он не пострадал.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Детали покушения
Трагедия произошла еще 29 августа 2016 года. Тогда на дороге возле Старого Села Пустомытовского района двигался внедорожник Mercedes-Benz в составе колонны из трех автомобилей.
В один момент сработало взрывное устройство, которое фигуранты заложили под асфальт и привели в действие дистанционно. После взрыва исполнители преступления обстреляли автомобиль из автоматического оружия.
В результате погибли трое охранников бизнесмена Копытко, еще один получил тяжелые ранения. Сам предприниматель находился в другом автомобиле и не пострадал.
Кто организатор и исполнители покушения
Осенью того же года правоохранители задержали группу лиц. Организатором покушения оказался Дмитрий Гаврилюк, а исполнители — бывшие бойцы батальона "Айдар" Станислав Монте, Павел Антоненко, Иван Кольцов и Вадим Цукерник.
Общая стоимость "заказа" составляла 2,6 миллиарда гривен.
Какая судьба фигурантов
Известно, что с началом полномасштабного вторжения производства по делу в отношении Цукерника и Антоненко остановили из-за их мобилизации.
Организатору суд приговорил пожизненное заключение, двум исполнителям — Станиславу Монте и Ивану Кольцову — по 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Черкасской области задержаны злоумышленники, которые пытались убить судью.
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