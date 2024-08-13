На Львівщині затримали ухилянтів, яких кинув організатор переправи

Затримання чоловіків на кордоні. Ілюстративне фото: ДБР

У Львівській області прикордонники затримали чоловіків, які намагалися потрапити за кордон. Організатори переправи "кинули" своїх клієнтів, попередньо отримавши тисячі доларів на криптогаманець.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у вівторок, 13 серпня.

Читайте також:

Організатори переправи "кинули" чоловіків, які хотіли потрапити за кордон

Прикордонники зазначають, що чоловіки на автомобілі дістались у прикордонну смугу.

"Пройшовши кількадесят метрів "спринтери" натрапили на загороджувальний паркан та намагалися його подолати. Однак прикордонники їх виявили. Одного з них затримали відразу, щойно той переліз загороджувальний паркан, інший намагався втекти та сховатися, його виявили у кущах за 80 метрів від кордону"— йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголошують, що за послуги переправи житель Донеччини та киянин заплатили організаторам по 4500 доларів.

"Ще стільки ж мали віддати після перетинання кордону. Переправник пообіцяв клієнтам, що у визначений день та годину чекатиме їх поблизу кордону та забезпечить незаконне переправлення. Проте на здибанку організатор так і не прийшов. Тож їх "зустріли" прикордонники", — додали у Держприкордонслужбі.

Там підкреслили, що на чоловіків було складено адмінпротоколи.