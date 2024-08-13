Во Львовской области задержали уклонистов, которых кинул организатор переправы

Задержание мужчин на границе. Иллюстративное фото: ГБР

Во Львовской области пограничники задержали мужчин, пытавшихся попасть за границу. Организаторы переправы "кинули" своих клиентов, предварительно получив тысячи долларов на криптокошелек.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) во вторник, 13 августа.

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Пограничники отмечают, что мужчины на автомобиле добрались в пограничную полосу.

"Пройдя несколько десятков метров, "спринтеры" наткнулись на забор и пытались его преодолеть. Однако пограничники их обнаружили. Одного из них задержали сразу, как только тот перелез через забор, другой пытался убежать и спрятаться, его обнаружили в кустах в 80 метрах от границы" — говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что за услуги переправы житель Донецкой области и киевлянин заплатили организаторам по 4500 долларов.

"Еще столько же должны были отдать после пересечения границы. Переправщик пообещал клиентам, что в определенный день и время будет ждать их вблизи границы и обеспечит незаконную переправку. Однако на встречу организатор так и не пришел. Поэтому их "встретили" пограничники", — добавили в Госпогранслужбе.

Там подчеркнули, что на мужчин были составлены админпротоколы.