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Головна Львів Організували бордель у Львові — як суд покарав порушників

Організували бордель у Львові — як суд покарав порушників

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 14:35
Львів'яни організували бордель — як суд покарав порушників
Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: ckp.in.ua
Ключові моменти Деталі справи Що вирішив суд

У Львові чоловік та дві жінки організували бордель. Залізничний районний суд Львова визнав їх винними.

Про це йдеться у вироку, який оприлюднили в Єдиному державному реєстрі.

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Деталі справи

За вироком суду, один із підозрюваних до лютого 2024 року створив бордель у Львові. Він взяв в оренду приміщення та залучив двох жінок, які відповідали за управління каналами з надання секс-послуг і контролювали роботу повій.

У вироку зазначено, що вони встановили правила поведінки для повій, зокрема: не вживати велику кількість алкогольних напоїв, передавати гроші в одні руки, дотримуватися робочого графіка тощо.

За порушення цих правил до повій застосовували штраф у розмірі 100 % повернення коштів, отриманих за роботу з клієнтом. При цьому повії отримували зарплату у розмірі 50 % від загальної суми замовлення, а решту грошей між собою розподіляли організатори.

Що вирішив суд

На суді організатор разом зі спільницею повністю визнали свою вину та підтвердили всі обставини справи. Через це суд визнав їх винними у кримінальному правопорушенні. 

Організатор отримав покарання у вигляді двох років іспитового строку, а жінці призначили річний іспитовий термін.

Крім того, з обох стягнули по 9,4 тисячі гривень судового збору. Вирок може бути оскаржений. 

Нагадаємо, що жінка з Одеси під приводом працевлаштування покоївками в готелі заманювала дівчат, але насправді відправляла їх у сексуальне рабство до однієї з країн Європейського Союзу. Зловмисницю затримали під час здійснення злочину, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.

А у Рівному міський суд виніс вирок жінці, яку звинувачували в організації надання інтимних послуг. Вона завербувала свою знайому для роботи у цій сфері, обіцяючи їй частку від отриманого прибутку.

суд Львів проституція поліція судові рішення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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