Львовяне организовали бордель - как суд наказал нарушителей

Суд принял решение. Иллюстративное фото: ckp.in.ua

Во Львове мужчина и две женщины организовали бордель. Железнодорожный районный суд Львова признал их виновными.

Об этом говорится в приговоре, который обнародовали в Едином государственном реестре.

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Детали дела

По приговору суда, один из подозреваемых до февраля 2024 года создал бордель во Львове. Он взял в аренду помещение и привлек двух женщин, которые отвечали за управление каналами по предоставлению секс-услуг и контролировали работу проституток.

В приговоре указано, что они установили правила поведения для проституток, в частности: не употреблять большое количество алкогольных напитков, передавать деньги в одни руки, соблюдать рабочий график и тому подобное.

За нарушение этих правил к проституткам применяли штраф в размере 100 % возврата средств, полученных за работу с клиентом. При этом проститутки получали зарплату в размере 50 % от общей суммы заказа, а остальные деньги между собой распределяли организаторы.

Что решил суд

На суде организатор вместе с сообщницей полностью признали свою вину и подтвердили все обстоятельства дела. Поэтому суд признал их виновными в уголовном правонарушении.

Организатор получил наказание в виде двух лет испытательного срока, а женщине назначили годовой испытательный срок.

Кроме того, с обоих взыскали по 9,4 тысячи гривен судебного сбора. Приговор может быть обжалован.

Напомним, что женщина из Одессы под предлогом трудоустройства горничными в отеле заманивала девушек, но на самом деле отправляла их в сексуальное рабство в одну из стран Европейского Союза. Злоумышленницу задержали во время совершения преступления, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

А в Ровно городской суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в организации предоставления интимных услуг. Она завербовала свою знакомую для работы в этой сфере, обещая ей долю от полученной прибыли.