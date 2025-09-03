Відео
Осінь наступає — у Львові завтра значно зіпсується погода

Осінь наступає — у Львові завтра значно зіпсується погода

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 19:11
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 4 вересня
Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Львові та області завтра, 4 вересня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади, туман та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Львові та області 4 вересня

Місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Вдень можливий град. Вночі та зранку подекуди туман.

Прогноз погоди в Україні на 4 вересня
Погода в Україні 4 вересня. Фото: Meteopost

Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, а вдень місцями шквали до 20 метрів на секунду.

Температура повітря: 

  • по області вночі +12...+17 °С, вдень +27...+32 °С;
  • у Львові вночі +14...+16 °С, вдень +28...+30 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра опади можливі лише на крайньому заході країни.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, що після 20 вересня можливе різке зниження температури. Крім того, місцями вже будуть перші заморозки.

погода Львів Львівська область дощ прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
