Прогноз погоди у Львові та області на завтра 4 вересня

Погода у Львові та області завтра, 4 вересня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади, туман та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Львові та області 4 вересня

Місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Вдень можливий град. Вночі та зранку подекуди туман.

Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, а вдень місцями шквали до 20 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі +12...+17 °С, вдень +27...+32 °С;

у Львові вночі +14...+16 °С, вдень +28...+30 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра опади можливі лише на крайньому заході країни.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, що після 20 вересня можливе різке зниження температури. Крім того, місцями вже будуть перші заморозки.