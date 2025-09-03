Видео
Україна
Осень наступает — во Львове завтра значительно испортится погода

Осень наступает — во Львове завтра значительно испортится погода

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 19:11
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 4 сентября
Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода во Львове и области завтра, 4 сентября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают об осадках, тумане и сильных порывах ветра.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове и области 4 сентября

Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем возможен град. Ночью и утром местами туман.

Прогноз погоди в Україні на 4 вересня
Погода в Украине 4 сентября. Фото: Meteopost

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, а днем местами шквалы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха:

  • по области ночью +12...+17 °С, днем +27...+32 °С;
  • во Львове ночью +14...+16 °С, днем +28...+30 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра осадки возможны только на крайнем западе страны.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что после 20 сентября возможно резкое снижение температуры. Кроме того, местами уже будут первые заморозки.

погода Львов Львовская область дождь прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
