Прогноз погоды во Львове и области на завтра 4 сентября

Погода во Львове и области завтра, 4 сентября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают об осадках, тумане и сильных порывах ветра.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода во Львове и области 4 сентября

Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем возможен град. Ночью и утром местами туман.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, а днем местами шквалы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха:

по области ночью +12...+17 °С, днем +27...+32 °С;

во Львове ночью +14...+16 °С, днем +28...+30 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра осадки возможны только на крайнем западе страны.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что после 20 сентября возможно резкое снижение температуры. Кроме того, местами уже будут первые заморозки.