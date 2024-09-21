Погода у Львові 22 вересня — повний прогноз

Львів восени. Фото: Pexels

У Львові в неділю, 22 вересня, буде тепла погода. Буде мінлива хмарність, проте опадів не очікується. Разом з тим синоптики попереджають про серйозну загрозу через посушливу погоду.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Львові 22 вересня

У Львівській області в неділю, 22 вересня, буде тепла, сонячна погода без опадів, можлива мінлива хмарність. Вночі та вранці можливий слабкий туман.

Температура повітря вночі опуститься до +5...+10 °С, а вдень потеплішає до +21...+26 °С. Регіоном віятиме північно-східний вітер зі шквидкістю 5-10 м/с.

У Львові вночі температура повітря становитиме +7...+9 °С, а вдень стовпчики термометра покажуть +22...+24 °С.

Пожежна небезпека на Львівщині 22 вересня

На північній половині Львівської області 22 вересня утримається високий рівень пожежної небезпеки четвертого класу, а по південній — середня третього класу.

Пожежна небезпека на Львівщині на 22 вересня. Фото: Львівський РЦГМ

Такі погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, синоптики прогнозують теплу посушливу погоду на наступні три доби по всій Україні.

Також сьогодні за прогнозами буде слабка магнітна буря.