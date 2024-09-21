Погода во Львове 22 сентября — полный прогноз

Львов осенью. Фото: Pexels

Во Львове в воскресенье, 22 сентября, будет теплая погода. Будет переменная облачность, но осадков не ожидается. Вместе с тем синоптики предупреждают о серьезной угрозе из-за засушливой погоды.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды во Львове 22 сентября

Во Львовской области в воскресенье, 22 сентября, будет теплая, солнечная погода без осадков, возможна переменная облачность. Ночью и утром возможен слабый туман.

Температура воздуха ночью опустится до +5...+10°С, а днем потеплеет до +21...+26°С. Регионом будет веять северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Во Львове ночью температура воздуха будет +7...+9°С, а днем столбики термометра покажут +22...+24°С.

Пожарная опасность во Львовской области 22 сентября

В северной половине Львовской области 22 сентября удержится высокий уровень пожарной опасности четвертого класса, а по южной — средняя третьего класса.

Пожарная опасность во Львовской области на 22 сентября. Фото: Львовский РЦГМ

Такие погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Напомним, синоптики прогнозируют теплую засушливую погоду на следующие трое суток по всей Украине.

Также сегодня по прогнозам будет слабая магнитная буря.