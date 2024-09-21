Погода во Львове 22 сентября — полный прогноз

Осень порадует львовян теплом, но синоптики сделали предупреждение — прогноз погоды на завтра
Во Львове в воскресенье, 22 сентября, будет теплая погода. Будет переменная облачность, но осадков не ожидается. Вместе с тем синоптики предупреждают о серьезной угрозе из-за засушливой погоды.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды во Львове 22 сентября
Во Львовской области в воскресенье, 22 сентября, будет теплая, солнечная погода без осадков, возможна переменная облачность. Ночью и утром возможен слабый туман.
Температура воздуха ночью опустится до +5...+10°С, а днем потеплеет до +21...+26°С. Регионом будет веять северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.
Во Львове ночью температура воздуха будет +7...+9°С, а днем столбики термометра покажут +22...+24°С.
Пожарная опасность во Львовской области 22 сентября
В северной половине Львовской области 22 сентября удержится высокий уровень пожарной опасности четвертого класса, а по южной — средняя третьего класса.
Такие погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Напомним, синоптики прогнозируют теплую засушливую погоду на следующие трое суток по всей Украине.
Также сегодня по прогнозам будет слабая магнитная буря.
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