Головна Львів Осінні ціни у Львові — скільки зараз коштують фрукти на базарі

Осінні ціни у Львові — скільки зараз коштують фрукти на базарі

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 13:33
Оновлено: 12:32
Які ціни на фрукти у Львові 2025 — що подорожчало
Овочі та фрукти на базарі. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Осінь на повну увірвалася до Львова з ароматом свіжих фруктів і новими цінами на ринках. Покупці вибирають найсолодші сливи, стиглий виноград та соковиті груші. Та цьогоріч за осінні ласощі доведеться викласти більше, ніж торік. Продавці кажуть, урожай хороший, але закупівлі подорожчали.

Новини.LIVE дізнавались скільки зараз коштують фрукти і що львів’яни купують найчастіше.

Фрукти та овочі на базарі у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Ціни на осінні фрукти у Львові

Осінній базар у Львові як завжди барвистий і пахне свіжими фруктами. На прилавках: сливи, груші, виноград, яблука й навіть трохи цитрусових. Пані Інна, продавчиня з Галицького ринку, з усмішкою розповідає про свій асортимент і зізнається: сезон зараз у розпалі, тому вибір великий.

"Сливочка — Закарпаття, дуже смачна. Зараз сезон, тому вона по 65 гривень за кілограм, така (трохи) більша, і така трішки менша по 60 гривень за кілограм. Це  приємна ціна. Бо турецька — по 250 гривень за кілограм", — каже продавчиня.

Виноград
Сливи на базарі у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Не менш популярна серед покупців — груша. Львів’яни охоче беруть її дітям і на варення.

"А грушечка в нас "карамелька". Ціна — 100 гривень за кілограм", — розповідає жінка.

Львів овочі
Ціни на виноград у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE 

Виноград цього року теж не розчаровує. Ароматний, солодкий і приємний на смак.

"А виноградик — від 120 гривень за кілограм, така приємна ціна. Це залежить, звідки він приїхав. Якщо з Закарпаття — трошки дешевше, з Молдавії — трохи дорожче", — ділиться пані Інна.

Груша Львів
Груші на базарі у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Покупці, каже жінка, зараз беруть потроху всього.

"Дві грушечки, дві апельсинки дітям, трішки лимончика. Всього потрошки", — сміється продавчиня.

Ціна на Галицькому ринку

  • Сливи (Закарпаття) — 60–65 грн/кг;
  • Сливи (турецькі, Ренклод) — до 250 грн/кг;
  • Груші "Карамелька" — 100 грн/кг;
  • Виноград (закарпатський) — 120 грн/кг;
  • Виноград (молдавський) — до 150 грн/кг.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи зростуть ціни на закупівлю кукурудзи в Україні.

Ми також писали, що відбувається з цінами на овочі в Одесі.

Львів фрукти ринок овочі ціни ціни на продукти
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
