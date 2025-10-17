Видео
Видео

Осенние цены во Львове — сколько сейчас стоят фрукты на базаре

Дата публикации 17 октября 2025 13:33
обновлено: 12:32
Какие цены на фрукты во Львове 2025 — что подорожало
Овощи и фрукты на базаре. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Осень на полную ворвалась во Львов с ароматом свежих фруктов и новыми ценами на рынках. Покупатели выбирают самые сладкие сливы, спелый виноград и сочные груши. Но в этом году за осенние лакомства придется выложить больше, чем в прошлом году. Продавцы говорят, урожай хороший, но закупки подорожали.

Новини.LIVE узнавали сколько сейчас стоят фрукты и что львовяне покупают чаще всего.

Фрукты и овощи на базаре во Львове, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Цены на осенние фрукты во Львове

Осенний базар во Львове как всегда красочный и пахнет свежими фруктами. На прилавках: сливы, груши, виноград, яблоки и даже немного цитрусовых. Пани Инна, продавщица с Галицкого рынка, с улыбкой рассказывает о своем ассортименте и признается: сезон сейчас в разгаре, поэтому выбор большой.

"Сливочка — Закарпатье, очень вкусная. Сейчас сезон, поэтому она по 65 гривен за килограмм, такая (немного) больше, и такая немного меньше по 60 гривен за килограмм. Это приятная цена. Потому что турецкая — по 250 гривен за килограмм", — говорит продавщица.

Виноград
Сливы на базаре во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Не менее популярна среди покупателей — груша. Львовяне охотно берут ее детям и на варенье.

"А грушечка у нас "карамелька". Цена — 100 гривен за килограмм", — рассказывает женщина.

Львів овочі
Цены на виноград во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Виноград в этом году тоже не разочаровывает. Ароматный, сладкий и приятный на вкус.

"А виноградик — от 120 гривен за килограмм, такая приятная цена. Это зависит, откуда он приехал. Если из Закарпатья - немножко дешевле, из Молдавии — немного дороже", — делится Инна.

Груша Львів
Груши на базаре во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Покупатели, говорит женщина, сейчас берут понемногу всего.

"Две грушечки, две апельсинки детям, немного лимончика. Всего понемногу",  смеется продавщица.

Цена на Галицком рынке

  • Сливы (Закарпатье)  60-65 грн/кг;
  • Сливы (турецкие, Ренклод)  до 250 грн/кг;
  • Груши "Карамелька"  100 грн/кг;
  • Виноград (закарпатский)  120 грн/кг;
  • Виноград (молдавский)  до 150 грн/кг.

Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
