Осіння хандра та депресія — як боротися з поганим настроєм

Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Щороку з настанням осені багато людей відчувають погіршення настрою та занепад сил. Це явище відоме як сезонна депресія або осіння хандра. Важливо зрозуміти, що це не просто "сумний настрій" — деякі люди можуть потребувати більш серйозної підтримки та навіть консультації психолога.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, як вони борються з осінньою депресією та хандрою.

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Осіння депресія

Більшість опитаних кажуть, що з настанням осені їх емоційний стан змінюється. Це пов'язано зі зміною погоди та настанням холодів. Респонденти впевнені, що активний день чи вечір допоможе побороти сумний настрій. Хтось співає, танцює чи слухає музику релакс, а для когось продуктивний робочий день заміняє осінню хандру.

"З таким станом зустрічалася, бо ця погода нагнітає. Але мені допомагають танці вдома після роботи, і ти вже наповнюєшся енергією", — каже дівчина.

"Звісно, був такий стан, але мені допомагає спів. Я люблю співати, коли мені важко на душі", — додає жінка.

"Так, таке буває, коли змінюється погода: холодно, дощ, сиро. А як вийти з такого стану? Подорожувати по містах України", — зазначає опитана жінка.

"Я люблю слухати музику релакс або класичну. Також читаю книги та медитую. Але, як на мене, від таких депресивних станів найкраще допомагає робота", — наголошує львів'янка.

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