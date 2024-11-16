Осенняя хандра и депрессия — как бороться с плохим настроением

Площадь перед оперным театром во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE

Каждый год с наступлением осени многие чувствуют ухудшение настроения и упадок сил. Это явление известно как сезонная депрессия или осенняя хандра. Важно понять, что это не просто "печальное настроение" — некоторые люди могут нуждаться в более серьезной поддержке, а также консультации психолога.

Новини.LIVE спросили людей на улицах города, как они борются с осенней депрессией и хандрой.

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Осенняя депрессия

Большинство опрошенных говорят, что с наступлением осени их эмоциональное состояние изменяется. Это связано с изменением погоды и наступлением холодов. Респонденты уверены, что активный день или вечер поможет побороть грустное настроение. Кто-то поет, танцует или слушает музыку релакс, а для кого-то продуктивный рабочий день заменяет осеннюю хандрю.

"С таким состоянием встречалась, потому что эта погода угнетает. Но мне помогают танцы дома после работы, и ты уже наполняешься энергией", — говорит девушка.

"Конечно, было такое состояние, но мне помогает пение. Я люблю петь, когда мне тяжело на душе", — добавляет женщина.

"Да, такое бывает, когда меняется погода: холодно, дождь, сыро. А как выйти из такого состояния? Путешествовать по городам Украины", — отмечает опрошенная женщина.

"Я люблю слушать музыку релакс или классическую. Также читаю книги и медитирую. Но, по-моему, от таких депрессивных состояний лучше всего помогает работа", — отмечает львовянка.

Напомним, мы раньше писали, почему украинцы ищут плохие новости и как это изменить.

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