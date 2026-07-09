ОВА: нападників на військових ТЦК у Львові ідентифікували, кількох затримали

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Інна Буряк редактор стрічки новин

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що учасників нападу на військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Сихівському районі міста ідентифікувати. Він наголосив, що декількох також затримали.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Максима Козицького.

Нападників на ТЦК ідентифікували

"Учасників нападу на військовослужбовців на Сихові ідентифікували. Декількох із них вже затримали.

Дякую правоохоронцям за оперативну роботу.

Розслідування триває. Кожен, чиї дії виходили за межі закону, отримає належну правову оцінку", — написав Козицький у соцмережах.

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