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Ожеледиця та туман — якою буде погода у Льові завтра

26 березня 2025 16:54
Світлана Силенко - Редактор
Прогнози погоди у Львові на завтра — чого очікувати
Люди гуляють містом, яке накрив туман. Фото: Справжня Варта
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 27 березня, у Львові буде хмарно, проте з проясненнями. Крім того, синоптики прогнозують, що вдень пройде невеликий дощ. 

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології

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Зазначається, що 27 березня погоду визначатиме вплив атмосферних фронтів з північного заходу. Відтак, у четвер у Львівській області буде хмарно з проясненнями.

За пронозами синоптиків, уночі без опадів, проте вдень місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північний, у межах 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде від -1 °C до +4 °C. Натомість вдень буде тепліше — очікується +8...+13 °C. 

По місту Львову очікується, що температура вночі буде 0...+2 °C. Натомість вдень +10...+12 °C.

Погода у Львові
Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко прогнозує, що погода в Україні 27 березня буде з комфортною температурою повітря. Проте у низці регіонів дощитиме.

Додамо, що сьогодні, 26 березня, значних магнітних бур не очікується. Проте магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані.

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