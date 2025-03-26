Прогнозы погоды во Львове на завтра — чего ожидать

Люди гуляют по городу, который накрыл туман. Фото: Справжня Варта

Завтра, 27 марта, во Львове будет облачно, однако с прояснениями. Кроме того, синоптики прогнозируют, что днем пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Отмечается, что 27 марта погоду будет определять влияние атмосферных фронтов с северо-запада. Следовательно, в четверг во Львовской области будет облачно с прояснениями.

По прогнозам синоптиков, ночью без осадков, однако днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, в пределах 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет от -1 °C до +4 °C. Тем временем днем будет теплее — ожидается +8...+13 °C.

По городу Львову ожидается, что температура ночью будет 0...+2 °C. Тем временем днем +10...+12 °C.

Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии

Отметим, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине 27 марта будет с комфортной температурой воздуха. Однако в ряде регионов будет идти дождь.

Добавим, что сегодня, 26 марта, значительных магнитных бурь не ожидается. Однако магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии.