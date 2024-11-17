Прогноз погоди у Львові завтра 18 листопада від Укргідрометцентру

Хлопець та дівчина йдуть під час снігу. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 18 листопада, на Львівщині очікується невеликий дощ зі снігом та сильний вітер. Мешканців попереджають про ожеледицю.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Завтра у Львівській області буде хмарна погода з проясненнями. Вночі синоптики не передають істотні опади, але вранці та вдень мешканцям варто очікувати на невеликий дощ із мокрим снігом. Також варто бути готовими до ожеледиці.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде сягати від -3...+2 °С. Вдень показники зростуть до +2...+7 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Львові 18 листопада

Вранці та вдень у Львові будуть сильні пориви південно-західного вітру 15-20 м/с — рівень небезпеки перший (жовтий колір)

Вночі температура повітря коливатиметься від -1...+1 °С. Вдень стовпчики термометрів підскочать до +3...+5 °С.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 листопада, мешканців Харківщини очікує похмура, але достатньо тепла погода. Максимальна температура у регіоні вдень буде +9 °C.

Загалом 18 листопада в Україні очікується суха погода, крім Волині та Рівненщини. Проте з 21 листопада прогнозується значне похолодання, дощі зі снігом та сильний вітер.