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Ожеледиця зі снігом — чого очікувати від погоди у Львові завтра

17 листопада 2024 15:32
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові завтра 18 листопада від Укргідрометцентру
Хлопець та дівчина йдуть під час снігу. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У неділю, 18 листопада, на Львівщині очікується невеликий дощ зі снігом та сильний вітер. Мешканців попереджають про ожеледицю.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Завтра у Львівській області буде хмарна погода з проясненнями. Вночі синоптики не передають істотні опади, але вранці та вдень мешканцям варто очікувати на невеликий дощ із мокрим снігом. Також варто бути готовими до ожеледиці.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде сягати від  -3...+2 °С. Вдень показники зростуть до  +2...+7 °С.

погода у Львівській області 18 листопада
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Львові 18 листопада

Вранці та вдень у Львові будуть сильні пориви південно-західного вітру 15-20 м/с — рівень небезпеки перший (жовтий колір)

Вночі температура повітря коливатиметься від  -1...+1 °С. Вдень стовпчики термометрів підскочать до  +3...+5 °С.

погода у Львові 18 листопада
Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 листопада, мешканців Харківщини очікує похмура, але достатньо тепла погода. Максимальна температура у регіоні вдень буде +9 °C.

Загалом 18 листопада в Україні очікується суха погода, крім Волині та Рівненщини. Проте з 21 листопада прогнозується значне похолодання, дощі зі снігом та сильний вітер.

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