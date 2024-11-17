Прогноз погоди у Львові завтра 18 листопада від Укргідрометцентру

Ожеледиця зі снігом — чого очікувати від погоди у Львові завтра
У неділю, 18 листопада, на Львівщині очікується невеликий дощ зі снігом та сильний вітер. Мешканців попереджають про ожеледицю.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода на Львівщині 18 листопада
Завтра у Львівській області буде хмарна погода з проясненнями. Вночі синоптики не передають істотні опади, але вранці та вдень мешканцям варто очікувати на невеликий дощ із мокрим снігом. Також варто бути готовими до ожеледиці.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі буде сягати від -3...+2 °С. Вдень показники зростуть до +2...+7 °С.
Погода у Львові 18 листопада
Вранці та вдень у Львові будуть сильні пориви південно-західного вітру 15-20 м/с — рівень небезпеки перший (жовтий колір)
Вночі температура повітря коливатиметься від -1...+1 °С. Вдень стовпчики термометрів підскочать до +3...+5 °С.
Нагадаємо, 18 листопада, мешканців Харківщини очікує похмура, але достатньо тепла погода. Максимальна температура у регіоні вдень буде +9 °C.
Загалом 18 листопада в Україні очікується суха погода, крім Волині та Рівненщини. Проте з 21 листопада прогнозується значне похолодання, дощі зі снігом та сильний вітер.
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