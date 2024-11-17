Прогноз погоды во Львове завтра 18 ноября от Укргидрометцентра

Парень и девушка идут во время снега. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 18 ноября, во Львовской области ожидается небольшой дождь со снегом и сильный ветер. Жителей предупреждают об гололеде.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Завтра во Львовской области облачная погода с прояснениями. Ночью синоптики не передают существенные осадки, но утром и днем жителям стоит ожидать небольшой дождь с мокрым снегом. Также следует быть готовыми к гололедице.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать -3...+2 °С. Днем показатели возрастут до +2...+7 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Погода во Львове 18 ноября

Утром и днем будут сильные порывы юго-западного ветра 15-20 м/с — уровень опасности первый (желтый цвет).

Ночью температура воздуха будет колебаться от -1...+1 °С. Днем столбики термометров подскочат до +3...+5 °С.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, 18 ноября жителей Харьковщины ожидает пасмурная, но достаточно теплая погода. Максимальная температура в регионе будет днем +9 °C.

В целом 18 ноября в Украине ожидается сухая погода, кроме Волыни и Ровенской области. Однако с 21 ноября прогнозируется значительное похолодание, дожди со снегом и сильный ветер.