Прогноз погоды во Львове завтра 18 ноября от Укргидрометцентра

Гололедица со снегом — чего ожидать от погоды во Львове завтра
В воскресенье, 18 ноября, во Львовской области ожидается небольшой дождь со снегом и сильный ветер. Жителей предупреждают об гололеде.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода на Львовщине 18 ноября
Завтра во Львовской области облачная погода с прояснениями. Ночью синоптики не передают существенные осадки, но утром и днем жителям стоит ожидать небольшой дождь с мокрым снегом. Также следует быть готовыми к гололедице.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет достигать -3...+2 °С. Днем показатели возрастут до +2...+7 °С.
Погода во Львове 18 ноября
Утром и днем будут сильные порывы юго-западного ветра 15-20 м/с — уровень опасности первый (желтый цвет).
Ночью температура воздуха будет колебаться от -1...+1 °С. Днем столбики термометров подскочат до +3...+5 °С.
Напомним, 18 ноября жителей Харьковщины ожидает пасмурная, но достаточно теплая погода. Максимальная температура в регионе будет днем +9 °C.
В целом 18 ноября в Украине ожидается сухая погода, кроме Волыни и Ровенской области. Однако с 21 ноября прогнозируется значительное похолодание, дожди со снегом и сильный ветер.
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