Посередництво Ватикану - чи зможе Папа Римський закінчити війну в Україні 2025

Президент України Володимир Зеленський та Папа Римський. Фото: ОП

Папа Римський заговорив про мир. Цього разу — із конкретною пропозицією: Ватикан готовий стати нейтральною платформою для мирних переговорів між Росією та Україною. За його словами, Церква "не стає на чийсь бік, а шукає шлях до миру". Водночас представники Апостольської столиці не раз наголошували: будь-який діалог можливий лише, якщо цього прагнуть обидві сторони.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, як вони до цього ставляться і чи буде результат.

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Більшість опитаних кажуть: це нічого не змінить. Посередництво Ватикану сприймається як красива дипломатична формальність, яка на практиці не дає жодного ефекту. Люди вважають, що справжній діалог із Росією можливий лише після її поразки або повного виведення військ з українських територій.

"Папа Римський, мама Римська… Різниці нема. Поки Росія не відступить і нам не дадуть бити по їхніх містах — нічого не зміниться", — каже жінка.

"Моя думка? Результату не буде. У нас із ними просто різні позиції. Це не діалог, а глуха стіна. Скільки вже тих переговорів було — і що?", — говорить львів'янка.

"Не знаю, чи це щось нам дасть. Мені здається — рівно нічого. Ми самі допомагаємо одне одному. Українці для українців — ось хто справжні посередники сьогодні", — додає дівчина.

"Я сумніваюсь, що буде результат. І навіть не вірю, що у цій війні хтось "переможе" по-справжньому. Це трагедія", — ділиться думками жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи готовий Папи Римського брати участь в переговорах.

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