Посредничество Ватикана — сможет ли Папа Римский закончить войну в Украине 2025

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский. Фото: ОП

Папа Римский заговорил о мире. На этот раз — с конкретным предложением: Ватикан готов стать нейтральной платформой для мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Церковь "не становится на чью-то сторону, а ищет путь к миру". В то же время представители Апостольской столицы не раз подчеркивали: любой диалог возможен только, если к этому стремятся обе стороны.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, как они к этому относятся и будет ли результат.

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Большинство опрошенных говорят: это ничего не изменит. Посредничество Ватикана воспринимается как красивая дипломатическая формальность, которая на практике не дает никакого эффекта. Люди считают, что настоящий диалог с Россией возможен только после ее поражения или полного вывода войск с украинских территорий.

"Папа Римский, мама Римская... Разницы нет. Пока Россия не отступит и нам не дадут бить по их городам — ничего не изменится", — говорит женщина.

"Мое мнение? Результата не будет. У нас с ними просто разные позиции. Это не диалог, а глухая стена. Сколько уже тех переговоров было — и что?" — говорит львовянка.

"Не знаю, даст ли это что-то нам. Мне кажется — ровно ничего. Мы сами помогаем друг другу. Украинцы для украинцев — вот кто настоящие посредники сегодня", — добавляет девушка.

"Я сомневаюсь, что будет результат. И даже не верю, что в этой войне кто-то "победит" по-настоящему. Это трагедия", — делится мыслями женщина.

Напомним, мы ранее писали, готов ли Папы Римского участвовать в переговорах.

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